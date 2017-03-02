Hüseyin Güzel 76 yaşında

Güneşli mahallesinden Göğ Yamurka kabilesinden merhume Fadime - merhum Zabıta Amiri Durmuş Ali Güzel ailesinin oğlu, emekli öğretmen Münevver Güzel’in eşi, merhum Mehmet ve Hatun Özdoğan ailesinin damadı, Nazan Güzel, Hakan Güzel kardeşlerin babası, merhum emekli Tapu Müdürü Ahmet Güzel, merhum emekli Sağlık Memuru Ruşen Güzel, emekli Yüksek Ziraat Mühendisi Süleyman Güzel ve ev hanımı Meliha Kayran kardeşlerin kardeşi, Kadir ve Murat Özdoğan’ın enişteleri, Buket Güzel’in kayınbabası, Arda Güzel’in dedesi, emekli İş Bankası Müdürü Hüseyin Güzel, İstanbul Erenköy’de vefat etmiştir.
Cenazesi, İstanbul Üsküdar’da Karaca Ahmet Mezarlığında bulunan Şakirin Camiinde 2.3.2017 Perşembe günü ikindi namazından sonra Karaca Ahmet Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 505 479 80 87 Münevver Güzel,
0 532 435 38 28 Nazan Güzel,
0 532 497 48 32 Hakan Güzel,
0 532 796 10 46 kardeşi Süleyman Güzel,
0 532 282 45 48 yeğeni Mehmet Güzel,
0 532 690 66 16 kayınbiraderi Kadir Özdoğan.