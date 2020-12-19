banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Hüseyin Güneş 64 yaşında

Hüseyin Güneş 64 yaşında
banner43
 Pınarbaşı mahallesinden, merhum Onbaşı Mehmet Güneş ve merhume Zöhre Güneş'in oğlu, merhum Hamit Batuk ve merhume Halime Batuk'un damadı, Nermin Güneş'in eşi, Bilal, Esra ve Özlem kardeşlerin babası Cennet, Hatice, Emine, Durdu, Nurettin, Mustafa, İbrahim ve merhum Cuma Güneş'in kardeşleri, Elbistan Devlet hastenesi personeli Hüseyin Güneş (64) kalp krizi sonucunda 18 Aralık Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi  19 Aralık 2020 Cumartesi Pınarbaşı Camisi'nde öğlen namazına müteakip Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için:
Oğlu Bilal: 0545 294 72 74
Kardeşi Nurettin: 0537 987 01 87
Kardeşi İbrahim: 0544 938 37 29
Kardeşi Durdu: 0505 5071 53 48                            KardeşiMustafa 0505 488 70 31

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir Özkara 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Yakınlarına başsağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Diş Hekimi Betül Batur 7 saat önce

Birlikte görev yaptığım Hüseyin beye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sermet kıral 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Memet Bostan 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun aile efradına sabır diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet Zedeli TKİ Elbistan 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
OBALI ÖMER 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cenneti ala olur inşAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Arif BİLGİN 9 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar