Hüseyin Güneş 64 yaşında
19 Aralık 2020 Cumartesi 11:40
Birlikte görev yaptığım Hüseyin beye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun aile efradına sabır diliyorum
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin.
Allah rahmet eylesin mekanı cenneti ala olur inşAllah.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Yakınlarına başsağlığı dilerim