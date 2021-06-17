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Hüseyin Gözükara 71 yaşında

Hüseyin Gözükara 71 yaşında
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Hüseyin Gözükara 71 yaşında
Eldelek mahalesinden merhum Abdullah ve Hatice oğlu, İsmail Gözükara, Hamide Yaşdal, merhum Ahmet, Hasan, Ali, Mehmet Ali, merhum Hatice Aygün kardeşlerin kardeşi, Duran Gözükara'nın amcası, Abdullah Gözükara, Hatice Cavunt, Halide Soydan kardeşlerin babası Hüseyin Gözükara vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Gözükara 71 Yaşında
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