Hüseyin Gözükara 71 yaşında
Eldelek mahalesinden merhum Abdullah ve Hatice oğlu, İsmail Gözükara, Hamide Yaşdal, merhum Ahmet, Hasan, Ali, Mehmet Ali, merhum Hatice Aygün kardeşlerin kardeşi, Duran Gözükara'nın amcası, Abdullah Gözükara, Hatice Cavunt, Halide Soydan kardeşlerin babası Hüseyin Gözükara vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Hüseyin Gözükara 71 yaşında
17 Haziran 2021 Perşembe 13:02
Hüseyin Gözükara 71 yaşında