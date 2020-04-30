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Hüseyin Gövcecik 67 yaşında

Hüseyin Gövcecik 67 yaşında
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Merhum Arif ve merhume Makbule Gövcecik ailesinin oğlu, Gülşen Gövcecik’in eşi, Sibel Yalnız, Gönül Doğan, Filiz Köker, Songül Ceran, Makbule Türk, Cebrail Gövcecik ve Arif Gövcecik kardeşlerin babası, Ahmet, Fevzi ve Suzi Aygün kardeşlerin kayınbiraderi, Gülseren Emer, Hatice Temiz, Şengül Akman kardeşlerin kardeşi Hüseyin Gövcecik vefat etmiştir. Cenazesi 1 Mayıs Cuma günü öğle namazına müteakip defnedilecektir.


Taziye için telefonlar:


0531 850 1370 oğlu Cebrail


0505 083 1794 oğlu Arif.


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Hüseyin Gövcecik 67 Yaşında
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