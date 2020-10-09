Kızılcaoba Mahallesinden merhum Durmuş Şefika Gökcecik'in oğlu, Zeliha Gökcecik, Pakize Yılmaz ve Müşerref Eren kardeşlerin ağabeyi, Adem Gökcecik, Zerrin Karalar, Berrin Türk, Şefika Doğan ve Yıldız Tahiroğlu kardeşlerin babası Hasan Hüseyin Gökcecik vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulucami’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0 506 889 27 51 Kardeşi Fahri Gökcecik
0 549 239 39 99 Oğlu Adem Gökcecik
Hüseyin Gökcecik 72 yaşında
09 Ekim 2020 Cuma 10:09
Kızılcaoba Mahallesinden merhum Durmuş Şefika Gökcecik'in oğlu, Zeliha Gökcecik, Pakize Yılmaz ve Müşerref Eren kardeşlerin ağabeyi, Adem Gökcecik, Zerrin Karalar, Berrin Türk, Şefika Doğan ve Yıldız Tahiroğlu kardeşlerin babası Hasan Hüseyin Gökcecik vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulucami’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.