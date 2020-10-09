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Hüseyin Gökcecik 72 yaşında

Hüseyin Gökcecik 72 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesinden merhum Durmuş Şefika Gökcecik'in oğlu, Zeliha Gökcecik, Pakize Yılmaz  ve Müşerref  Eren kardeşlerin ağabeyi, Adem Gökcecik, Zerrin Karalar, Berrin Türk, Şefika Doğan  ve Yıldız Tahiroğlu kardeşlerin babası Hasan Hüseyin Gökcecik vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulucami’nde  cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
 0 506 889 27 51 Kardeşi Fahri Gökcecik
 0 549 239 39 99 Oğlu Adem Gökcecik


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Hüseyin Gökcecik 72 Yaşında
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