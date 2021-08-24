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Hüseyin Gazi Türk 74 Yaşında 

Hüseyin Gazi Türk 74 Yaşında 
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Hüseyin Gazi Türk 74 Yaşında

Aslen İncecik mahallesinden olup, Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Mevlüt ve Mahi Türk ailesinin oğlu, Ömer, Mulla, Mehmet, Elif ve Gülender kardeşlerin abisi, Mükremin, Hüsamettin, Fahri, Mehmet, Zekiye, Züleyha, Hatice, Sabire ve Mahi kardeşlerin babası,  Habip Pekdemir, Cuma Alkaya, Abdullah Metin, Yasin Ölç ve Ahmet Altıntop'un kayınbabası, Hasan Genç'in bacanağı, Hüseyin Gazi Türk vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'anı ve taziyesi Battalgazi mahallesi Barbaros caddesi (GMK ortaokulu arkası) kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0532 506 03 39 Kardeşi Mehmet Türk 

0543 409 27 54 Oğlu Mehmet 

0544 392 33 32 Oğlu Mükremin 

0543 830 90 26 Oğlu Hüsamettin   

0542 260 03 85 Oğlu Fahri 

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Hüseyin Gazi Türk 74 Yaşında
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Adem Kancı 41 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 30 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Sabit Yinanç 26 dakika önce

Merhuma cenabı Allah tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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