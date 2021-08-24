Hüseyin Gazi Türk 74 Yaşında

Aslen İncecik mahallesinden olup, Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Mevlüt ve Mahi Türk ailesinin oğlu, Ömer, Mulla, Mehmet, Elif ve Gülender kardeşlerin abisi, Mükremin, Hüsamettin, Fahri, Mehmet, Zekiye, Züleyha, Hatice, Sabire ve Mahi kardeşlerin babası, Habip Pekdemir, Cuma Alkaya, Abdullah Metin, Yasin Ölç ve Ahmet Altıntop'un kayınbabası, Hasan Genç'in bacanağı, Hüseyin Gazi Türk vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'anı ve taziyesi Battalgazi mahallesi Barbaros caddesi (GMK ortaokulu arkası) kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0532 506 03 39 Kardeşi Mehmet Türk

0543 409 27 54 Oğlu Mehmet

0544 392 33 32 Oğlu Mükremin

0543 830 90 26 Oğlu Hüsamettin

0542 260 03 85 Oğlu Fahri