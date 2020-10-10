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Hüseyin Doğuç 57 yaşında

Hüseyin Doğuç 57 yaşında
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 Merhum Mehmet Doğuç'un Oğlu ; Songül Doğuç'un eşi, Mehmet ve Abdullah Doğuç kardeşlerin babası, Hasan Doğuç'un yigeni, eski Pınarbaşı mahalle muhtarı dadaş Hacı'nın damadı, Abdurrahman, Fikri, Avni, Memduh, Bedih, Hacı Gündoğar kardeşlerin eniştesi, Bilal Öksüz, Ayhan Kiraz bacanakların bacanagı Hüseyin Doğuç vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Pınarbaşı camide namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.. Taziye kayınbabası Dadaş Hacı'nın evinde olacaktır. 
Taziye için
Oğlu Mehmet 0538 980 0969
Oğlu Abdullah 0541 877 46 01
Bedih Gündoğar 0542 402 59 39
Hacı Gündoğar 0541 830 80 77

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