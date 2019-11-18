banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hüseyin Dağlıoğlu 72 yaşında

Hüseyin Dağlıoğlu 72 yaşında

Hüseyin Dağlıoğlu 72 yaşında

Karaelbistan mahalleciden Dağlıoğulları kabilesinden Durmuş Dağlıoğlu’nun oğlu, Ali, Yüksel, Gazi, Hüsniye ve Mahtı Dağlıoğlu kardeşlerin kardeşi, Habibe Dağlıoğlu’nun eşi, Adil, Yunus, Burak, Adile, Atike, Selma ve Fadime kardeşlerin babaları Hüseyin Dağlıoğlu 17 Kasım 2019 Pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Kasım 2019 Pazar günü ikindi namazına müteakiben Karaelbistan Mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan Mahallesi eski hizmet binası karşısında okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 530 468 63 37 oğlu Adil,

0 546 257 63 37 oğlu Burak,

0 545 566 66 87 oğlu Yunus.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.