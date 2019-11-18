Hüseyin Dağlıoğlu 72 yaşında

Karaelbistan mahalleciden Dağlıoğulları kabilesinden Durmuş Dağlıoğlu’nun oğlu, Ali, Yüksel, Gazi, Hüsniye ve Mahtı Dağlıoğlu kardeşlerin kardeşi, Habibe Dağlıoğlu’nun eşi, Adil, Yunus, Burak, Adile, Atike, Selma ve Fadime kardeşlerin babaları Hüseyin Dağlıoğlu 17 Kasım 2019 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi 17 Kasım 2019 Pazar günü ikindi namazına müteakiben Karaelbistan Mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan Mahallesi eski hizmet binası karşısında okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 530 468 63 37 oğlu Adil,
0 546 257 63 37 oğlu Burak,
0 545 566 66 87 oğlu Yunus.