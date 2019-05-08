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Hüseyin Çiftçi 82 yaşında

Hüseyin Çiftçi 82 yaşında

Hüseyin Çiftçi 82 yaşında

Aslen Kavaktepe Mahallesi (Genolar) Ali ve Haney Çiftçi ailesinin oğlu, merhume Rahime Çiftçi’nin eşi, Recep, Ali, Cuma, Fahri, Hasan, Haney, Zeynep kardeşlerin babası, Cuma, Paşa, Mehmet, Mehmet Ali, Sultan, Fatma kardeşlerin kardeşi, Abddullah Sezer ve Kazım Karakuş bacanakların kayınbabası Hüseyin Çiftçi vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü öğlenden önce Kavaktepe Mahallesi’nde defnedilecektir. Taziyesi Kavaktepe Mahallesi kendi hanesinde olacaktır. 

Taziye için telefonlar:

 0533 772 3974 oğlu Recep Çiftçi

0532 551 7964 eniştesi Abdullah Sezer

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Yerel Manşetler
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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Bünyamin yüce 2 hafta önce

Hakkın rahmetine kavuşan merhum merhumeye yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum Yeri nur mekânı cennet olsun yakınlarının Başı sağolsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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