Hüseyin Çiftçi 82 yaşında

Aslen Kavaktepe Mahallesi (Genolar) Ali ve Haney Çiftçi ailesinin oğlu, merhume Rahime Çiftçi’nin eşi, Recep, Ali, Cuma, Fahri, Hasan, Haney, Zeynep kardeşlerin babası, Cuma, Paşa, Mehmet, Mehmet Ali, Sultan, Fatma kardeşlerin kardeşi, Abddullah Sezer ve Kazım Karakuş bacanakların kayınbabası Hüseyin Çiftçi vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü öğlenden önce Kavaktepe Mahallesi’nde defnedilecektir. Taziyesi Kavaktepe Mahallesi kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefonlar:
0532 551 7964 eniştesi Abdullah Sezer
Allah rahmet eylesin