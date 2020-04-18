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Hüseyin Çiftçi 64 yaşında

Hüseyin Çiftçi 64 yaşında
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 Hüseyin Çifti 64 yaşında 
Elbistan Yalıntaş (Aktil) Mahallesinden Hamza ve Zebey Çiftçi ailesinin oğlu, Mustafa Kılınç'ın damadı, Halil, Meryem, Zeynep, Merhum Kaya ve Merhum Hatice kardeşlerin kardeşi, Burak, Sinan ve Sibel Çiftçi  kardeşlerin babası Hüseyin Çiftçi ikamet ettiği Londra'da Covid-19 virüsüne yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. 
Cenazesi resmi işlerimleri mütakip Elbistan'a getirilerek aile mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar 
0545 742 92 91 oğlu Burak Çiftçi
0044 7480 08 88 02 oğlu Sinan Çiftçi

Yerel Manşetler
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Mehmet GÜNEŞ 7 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun tüm ailenin

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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.Yakınlarının başı sağ olsun.

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Mehmet Erman (Hoca) 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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İbrahim İNAL 3 saat önce

Allahü teala rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim...

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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