Hüseyin Çiftçi 64 yaşında
18 Nisan 2020 Cumartesi 17:51
Hüseyin Çifti 64 yaşında
Elbistan Yalıntaş (Aktil) Mahallesinden Hamza ve Zebey Çiftçi ailesinin oğlu, Mustafa Kılınç'ın damadı, Halil, Meryem, Zeynep, Merhum Kaya ve Merhum Hatice kardeşlerin kardeşi, Burak, Sinan ve Sibel Çiftçi kardeşlerin babası Hüseyin Çiftçi ikamet ettiği Londra'da Covid-19 virüsüne yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.
Cenazesi resmi işlerimleri mütakip Elbistan'a getirilerek aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0545 742 92 91 oğlu Burak Çiftçi
0044 7480 08 88 02 oğlu Sinan Çiftçi
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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.Yakınlarının başı sağ olsun.
Sait anteplioglu 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Mehmet Erman (Hoca) 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
İbrahim İNAL 3 saat önce
Allahü teala rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim...
Hamdi olgun 2 saat önce
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun tüm ailenin