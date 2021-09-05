Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
23 bin parsel etkilenecek, itiraz için askı süresine dikkat
23 bin parsel etkilenecek, itiraz...
Borç yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı
Borç yapılandırma başvuru ve ödeme...
KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı
KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı
Kaymakam Demir: “Hayat da aşı da ertelemeye gelmez”
Kaymakam Demir: “Hayat da aşı...
Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim atanacak
Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim...
banner191
banner162

Hüseyin Çetin 87 yaşında

Hüseyin Çetin 87 yaşında
banner167

Hüseyin Çetin 87 yaşında
Çiçek mahallesinden Karapostallar kabilesinden Halil İbrahim ve Fatma Çetin ailesinin oğlu, Elif Tuğcu ve Gülbani Özdemir'in kardeşi, Fazilet, Mehmet,  İbrahim, Ülfiye, Gülşen, Ali, Leyla, Ahmet, Çilem ve  Akif Çetin kardeşlerin babası, Ekrem Güngör, Can Doğaner ve Mehmet Keser'in kayınpederi, Hüseyin Çetin vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü öğle namazından sonra Çiçek mahallesi merkez  Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

  Taziye için telefonlar :  oğlu İbrahim 0532 482 10 26 
oğlu mehmet 0532 482 10 27 
Hanifi çetin 0541 647 32 24

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.