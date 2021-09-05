Hüseyin Çetin 87 yaşında
Çiçek mahallesinden Karapostallar kabilesinden Halil İbrahim ve Fatma Çetin ailesinin oğlu, Elif Tuğcu ve Gülbani Özdemir'in kardeşi, Fazilet, Mehmet, İbrahim, Ülfiye, Gülşen, Ali, Leyla, Ahmet, Çilem ve Akif Çetin kardeşlerin babası, Ekrem Güngör, Can Doğaner ve Mehmet Keser'in kayınpederi, Hüseyin Çetin vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü öğle namazından sonra Çiçek mahallesi merkez Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar : oğlu İbrahim 0532 482 10 26
oğlu mehmet 0532 482 10 27
Hanifi çetin 0541 647 32 24