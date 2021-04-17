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Hüseyin Arslan 79 yaşında

Hüseyin Arslan 79 yaşında

Hüseyin Arslan 79 yaşında
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Çoğulhan Mahallesinden Elbistan'da ikamet eden merhum Ali Kâhyanın oğlu, Behçet ve merhum Cuma, Mısdık, Mevlüt ve Durmuş Arslan'ın kardeşleri, Erdem, Hidayet, Mustafa, Latif, Sadakat, Zübeyde ve Sebiha kardeşlerin babaları Hüseyin Arslan vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i, Battalgazi Mahallesi'nde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0555 009 1968 oğlu Hidayet

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