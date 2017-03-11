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Hürü Polat 80 yaşında

Aslen Soysallı köyünden olup Fakıların merhum Ali Polat'ın hanımı,

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Hürü Polat 80 yaşında

Aslen Soysallı köyünden olup Fakıların merhum Ali Polat'ın hanımı, Çalış Mahallesi'nden Ali ve Güllü Sarı'nın kızı, Durdu, Hacı Osman ve Fevzi Sarı'nın kardeşleri, belediyeden emekli Cuma Polat, emekli Hastane Müdürü İsmail Polat, Adem, Zahide, Feleknaz, Zeliha ve Hatice kardeşlerin annesi, Mehmet Kurşun, Hulusi Erdoğan ve Yusuf Telli'nin kayınvalidesi, EÜAŞ personeli Fatih Polat'ın babaannesi, Hürü Polat, vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Hocazade Camii'nden alınarak Hocazade Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kur’an’ı Yunus Emre Mahallesi Kırkevler A Blokta okunacaktır

0 505 645 91 89 Cuma Polat,

0 541 670 91 00 Adem Polat,

0 505 246 38 33 İsmail Polat.

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