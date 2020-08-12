Hürü Dal 78 yaşında

Merhum Ömer ve Şerife Kelek ailesinin kızı, Karayollarından emekli Tebernuş Dal'ın eşi, Elbistan Şeker Fabrikasından emekli Kemal, Mehmet, Ahmet Dal ve Ayşe Fedakar kardeşlerin annesi, Teka'dan emekli Nurettin Fedakar'ın kayınvalidesi, Murat, Okan ve Mutlucan Şeker Fabrikası personeli Tebernuş Dal'ın babaannesi Hürü Dal 77 yaşında 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefon:
0 544 732 25 91 Oğlu Mehmet Dal
0 541 252 44 46 Torunu Tebernuş Dal