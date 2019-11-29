Hürü Arslan 95 yaşında,

Söğütlü mahallesinden merhum İmam Ali Arslan'ın eşi, merhum Hacı Resul Kurt'un kızı, EÜAŞ'den emekli Ali Arslan, Şerafettin Arslan, Hacı Mustafa ve Nevzat Arslan, ile Navruz Kurt, Fatma Demirci, Ayşe Sarı ve Ayfer Kıvrak kardeşlerin annesi, 29 torun ninesi Hürü Arslan vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Kısım 2019 Cuma namazına müteakip Söğütlü merkez Camiinde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Söğütlü mahallesinde Şerafettin Arslan'ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 533 964 62 29 oğlu Ali Arslan
0 542 555 65 02 oğlu Şerafettin
0 546 223 74 77 oğlu Nevzat Arslan
Cenazesi 29 Kısım 2019 Cuma namazına müteakip Söğütlü merkez Camiinde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Söğütlü mahallesinde Şerafettin Arslan'ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 533 964 62 29 oğlu Ali Arslan
0 542 555 65 02 oğlu Şerafettin
0 546 223 74 77 oğlu Nevzat Arslan