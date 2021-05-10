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Hulusi Alpaslan 90 yaşında

Hulusi Alpaslan 90 yaşında
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Hulusi Alpaslan 90 yaşında,

Güneşli mahallesinden Mehmet ve Saliha Alpaslan ailesinin oğlu, Gülşen Alpaslan'ın eşi, Nazan Bal ve Mehmet Alpaslan kardeşlerin babası, Nasuh, Yurdagül, ve İsmet, merhum Hüseyin, Şadiye Söğüt, Nakvayi Söğüt, Hadiye Sezer ve Zehra Firik kardeşlerin kardeşi, emekli PTT Müdürü Hulusi Alpaslan 10 Mayıs 2021 günü Ankara da vefat etmiştir.

Cenazesi Ankara Sincan mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 533 255 21 15 kardeşi Nasuh Alpaslan

0 532 684 24 10 oğlu Mehmet

0 544 304 56 51 kardeşi Yurdagül

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