Çatova (Maraba) mahallesinden Alibaba Ahmet’in oğlu, Ahmet, Selcan ve Gül kardeşlerin babaları, Ayşe Aslan, Zeliha Özdemir, Ali Yıldırım ve Hacı Ali Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Ekrem Bayrı ve Murat Aytekin’in kayınbabaları Hilmi Yıldırım vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ekim 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Çatova (Maraba) Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’anı-ı Kerim’i Osmanlı Caddesi İzzet Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 535 446 34 05 oğlu Ahmet,
0 537 664 31 29 kardeşi Ali,
0 533 968 83 02 kardeşi Hacı Ali