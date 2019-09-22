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Hilmi Bildirir 66 yaşında,

Hilmi Bildirir 66 yaşında,

Hilmi Bildirir 66 yaşında,
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Köprübaşı mahallesinden Hilmi Hafızlar kabilesinden merhum Hatip Bildirir'in oğlu, PTT'den emekli İlhami Bildirir, Zuhal, Sermin, Suzan ve Ülger kardeşlerin kardeşi, belediye personeli Volkan Bildirir, Alev Arslan ve Feyza Ödemiş kardeşlerin babası, Nevzat Arslan ve Ahmet Ödemişin kayınbabası, Celal ve Nuri Beyazıt'ın eniştesi, emekli belediye personeli  Hilmi Bildirir 22 Eylül 2019 Pazar günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi Malatya Caddesi Yenice Camii Karşısı Ünsal Apt. kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0545 815 7542-Oğlu Volkan 

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