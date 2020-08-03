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Hikmet Sağ

Hikmet Sağ
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Güneşli mahallesinden merhum kembeş Mehmet- Emine Sağ ailesinin oğlu, Ormancı Mahmut Kara’nın damadı, merhum Mustafa Köşker, Topal Ali, İhsan ve Kemal Sağ kardeşlerin kardeşi, Dilek ve Mustafa Sağ kardeşlerin babası, Sedat Cihan’ın kayınbabası Kembeş Hikmet namıyla anılan Berber Hikmet Sağ 3 Ağustos 2020 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Vakıfbank arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 399 03 46 oğlu Mustafa Sağ,

0 542 411 03 09 damadı Sedat Cihan.


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Hikmet Sağ
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Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 3 gün önce

Ölüm her insana gelecek ummadığı Bir Anda, imanımızı Kuvvetli Tutalım Edelim hep ALLAH a dua, Yaşanmış Güzel Günlerin hatırına ölümü unutmayalım, acıyı paylaşalım. Hakkın Rahmetine Kavuşan Merhuma Yüce Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı âli, Mekânı Cennet olsun. Başınız sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN

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Mehmet Zincirkıran 3 gün önce

Beraber büyüdük,birlikte oynadık, ilkokulu aynı okulda okuduk o çağlarda çocuktuk.Yaş kemale erdi demekki teker teker ecelle buluşup Hakkın rahmetine kavuşuyoruz.
Hikmet, ruhun şad mekânın cennet olsun kabrin nurla dolsun.
Elbistan'ın başı sağolsun.
M.Zincirkıran

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Hamza Topsakal 3 gün önce

Merhum hikmet abiye Allahdan rahmet evlatlarına damadına yeğenlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Arif BİLGİN 2 gün önce

Elbistan'ın çok renkli ve sevilen kişilerinden biriydi.. Allah rahmet eylesin, ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun... Ailesine sabırlar dilerim.

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Hasan 2 gün önce

Sanırım korona nedeni ile vefat etti. Bu bilginin haberde ye alması gerekir. Allah rahmet eylesin

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Fransa 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani Cennet olsun insAllah tum vefaat edenlerimizin mekani cennet olsun insAllah elbistan gazetemizdeki vefat eden tanidiklara yaziyorum ama butununu fatihamizi gonderiyorum Allahim genclerimizin acisini gostermesin

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Ahmet DOĞAN /Samsun 2 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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GÖKBEY YALÇIN 2 gün önce

ALLAHIM RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İŞALLAH YAKINLARINA BAŞ SALIGI DİLİYORUM

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