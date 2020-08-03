Güneşli mahallesinden merhum kembeş Mehmet- Emine Sağ ailesinin oğlu, Ormancı Mahmut Kara’nın damadı, merhum Mustafa Köşker, Topal Ali, İhsan ve Kemal Sağ kardeşlerin kardeşi, Dilek ve Mustafa Sağ kardeşlerin babası, Sedat Cihan’ın kayınbabası Kembeş Hikmet namıyla anılan Berber Hikmet Sağ 3 Ağustos 2020 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Vakıfbank arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 399 03 46 oğlu Mustafa Sağ,
0 542 411 03 09 damadı Sedat Cihan.
Ölüm her insana gelecek ummadığı Bir Anda, imanımızı Kuvvetli Tutalım Edelim hep ALLAH a dua, Yaşanmış Güzel Günlerin hatırına ölümü unutmayalım, acıyı paylaşalım. Hakkın Rahmetine Kavuşan Merhuma Yüce Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı âli, Mekânı Cennet olsun. Başınız sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN