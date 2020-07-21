Hikmet Bozdoğan 58 yaşında

Ortaören Mahallesi Fatihler mezrasından merhum Mamocan Halil’in oğlu, Alemdar Mahallesi’nden Durdu Yusuf Erdem’in damadı, merhum Emin, Hüseyin ve Ramazan Bozdoğan ile Nuriye, Nurten ve Hüsne kardeşlerin kardeşi, Mehmet, Hasan ve Ahmetcan kardeşlerin eniştesi, Nejla Bozdoğan’ın eşi, Maşita, Nevzur, Muaz İslam ve Nesime kardeşlerin babası Hikmet Bozdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı A101 üstü kendi hanesinde okunacaktır.

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