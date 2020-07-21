Ortaören Mahallesi Fatihler mezrasından merhum Mamocan Halil’in oğlu, Alemdar Mahallesi’nden Durdu Yusuf Erdem’in damadı, merhum Emin, Hüseyin ve Ramazan Bozdoğan ile Nuriye, Nurten ve Hüsne kardeşlerin kardeşi, Mehmet, Hasan ve Ahmetcan kardeşlerin eniştesi, Nejla Bozdoğan’ın eşi, Maşita, Nevzur, Muaz İslam ve Nesime kardeşlerin babası Hikmet Bozdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı A101 üstü kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0541 232 16 33
0542 793 84 68
Hikmet Bozdoğan 58 yaşında
21 Temmuz 2020 Salı 11:17
Ortaören Mahallesi Fatihler mezrasından merhum Mamocan Halil’in oğlu, Alemdar Mahallesi’nden Durdu Yusuf Erdem’in damadı, merhum Emin, Hüseyin ve Ramazan Bozdoğan ile Nuriye, Nurten ve Hüsne kardeşlerin kardeşi, Mehmet, Hasan ve Ahmetcan kardeşlerin eniştesi, Nejla Bozdoğan’ın eşi, Maşita, Nevzur, Muaz İslam ve Nesime kardeşlerin babası Hikmet Bozdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı A101 üstü kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun
RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Bozdoğan ve Erdem ailesinin başı sağolsun.
Allah, taksiratını affetsin.
Yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum.
Allahü teala rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.