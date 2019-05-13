Hidayet Demir 70 yaşında

Aslen Taşburun (Ketizmen) Mahallesi’nden olup Hasan Hüseyin ve Ayşe Eren’in kızı, İsmail Demir’in (Hoca) eşi, santral çalışanı Abdurrahman, emekli polis memuru Hanifi, belediye mühendislerinden Sefa, Mehmet, Ayşe ve Elif kardeşlerin annesi, Beşir Mansız’ın kayınvalidesi Hidayet Demir, vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi Bilal Habeşi Camii yanındaki kendi hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0536 301 8869 oğlu Sefa
0536 466 4872 oğlu Abdurrahman
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun