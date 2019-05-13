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Hidayet Demir 70 yaşında

Hidayet Demir 70 yaşında

Hidayet Demir 70 yaşında

Aslen Taşburun (Ketizmen) Mahallesi’nden olup Hasan Hüseyin ve Ayşe Eren’in kızı, İsmail Demir’in (Hoca) eşi, santral çalışanı Abdurrahman, emekli polis memuru Hanifi, belediye mühendislerinden Sefa, Mehmet, Ayşe ve Elif kardeşlerin annesi, Beşir Mansız’ın kayınvalidesi Hidayet Demir, vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi Bilal Habeşi Camii yanındaki kendi hanelerinde okunmaktadır. 

Taziye için telefon:

0536 301 8869 oğlu Sefa

0536 466 4872 oğlu Abdurrahman

 

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Bilal sönmez 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmwt eylesin

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Nursel MIHCI/İstanbul 1 hafta önce

Hidayet teyzeye Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok iyi niyetli,görgülü,yardım sever,sevgi ve merhamet dolu bir yüreğe sahipti. Mekanı cennet olsun inşAllah. Allah rahmet eylesin.

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mfdkr 1 hafta önce

rabbim taksiratinı affetsin İnşAllah.

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