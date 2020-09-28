Merhum Şener Karagenç’in eşi, Lüleburgaz DSİ personeli Hüsamettin Karagenç, Fatsa,da öğretmen Funda Serdaroğlu ve Konya'da Mimar Peri Tosun'un anneleri, Hediye Karagenç vefat etmiştir. Cenazesi 29 Eylül 2020 Salı günü Konya'da defnedilecektir.
Hediye Karagenç
28 Eylül 2020 Pazartesi 16:32
Merhum Şener Karagenç’in eşi, Lüleburgaz DSİ personeli Hüsamettin Karagenç, Fatsa,da öğretmen Funda Serdaroğlu ve Konya'da Mimar Peri Tosun'un anneleri, Hediye Karagenç vefat etmiştir. Cenazesi 29 Eylül 2020 Salı günü Konya'da defnedilecektir.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.