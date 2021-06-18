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Hazreti Çelik 80 Yaşında

Hazreti Çelik 80 Yaşında
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Hazreti Çelik 80 Yaşında

Darende ilçesi Yenice Mahallesi, Aşağı Mahalle'den Akif-Zabite Çelik ailesinin oğlu, Sebiha Çelik'in eşi, Abdulkadir-Durdane Çiçek ailesinin damadı, Celal, Enver, Cemal Çelik, Durdane Baş, Nazan Çelik kardeşlerin babası, Mehmet Baş ve Mehmet Çelik bacanakların kayınbabası, Mustafa, Mehmet, Süleyman Çelik, Emine Bak ve Döndü Aslan kardeşlerin kardeşi, 19 torun dedesi Hazreti Çelik, 21 Ocak 2021 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, Yenice mezarlığında toprağa verilmiştir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Celal: 0 538 958 73 17

Oğlu Enver: 0 545 619 12 44

Oğlu Süleyman: 0 536 767 67 64

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Hazreti Çelik 80 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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