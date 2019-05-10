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Hayrunnisa Sönmez, 1 yaşında

Hayrunnisa Sönmez, 1 yaşında

Hayrunnisa Sönmez, 1 yaşında

Aslen Elbistan’a Kayageçit Mahallesi’nden Cebrail ve Kifayet Sönmez ailesinin kızı, Gizem ve Müzeyyen kardeşlerin kardeşi, Hüseyin, Hakan, Abdullah, Murat ve Cuma İbrahim ve Ali Sönmez’in yeğeni, Hayrunnisa Sönmez vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2019 Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Mevlana Camii yanında kendi hanelerinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar:

0545 692 4646 babası Cebrail Sönmez

0546 932 9647 amcası Hüseyin Sönmez.

 

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Yılmaz kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Atilla Aksu 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum ALLAH sabır versin

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Ceprail ceran 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet eylesin ailelerine sabır versin

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Cesur 2 hafta önce

Rabbim ailesine sabırlar versin inşAllah

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Yusuf Kozanoğlu 2 hafta önce

Hak dünya göç ederek hakkın Rahmetine Kavuşan Merhum/Merhumeye Yüce AIIah’tan rahmet kederIi aiIesine yakınlarına sevenlerine sabır dilerim merhumun Yeri Nur Mekanı Cennet oIsun. Başınız sağ oIsun (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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Mikail özgen 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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