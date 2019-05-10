Hayrunnisa Sönmez, 1 yaşında

Aslen Elbistan’a Kayageçit Mahallesi’nden Cebrail ve Kifayet Sönmez ailesinin kızı, Gizem ve Müzeyyen kardeşlerin kardeşi, Hüseyin, Hakan, Abdullah, Murat ve Cuma İbrahim ve Ali Sönmez’in yeğeni, Hayrunnisa Sönmez vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2019 Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Mevlana Camii yanında kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0545 692 4646 babası Cebrail Sönmez

0546 932 9647 amcası Hüseyin Sönmez.