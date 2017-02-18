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Haydar Toraman 81 yaşında

Aslen Sultan Korusu-Beyyurdu Mahallesi Ören mezrasından Mustafa Toraman’ın oğlu,

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Haydar Toraman 81 yaşında

Aslen Sultan Korusu-Beyyurdu Mahallesi Ören mezrasından Mustafa Toraman’ın oğlu, Azmi, Hüseyin,  Murat, Mesut ve Mustafa Toraman kardeşlerin babası,  Ayşe Toraman'ın eşi, Emre ve Berkay Tıraş kardeşlerin eniştesi, merhum Çakır Hasan Ali ve Çakır Hasan'ın amca oğulları, Çakır Haydar namı ile tanınan Haydar Toraman, 18 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Huzur evi altı Yaren Aparmanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 507 547 86 58 kayını Emre Tıraş,

0 535 555 36 01 oğlu Hüseyin Toraman,

0 535 403 81 08 oğlu Azmi Toraman.

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