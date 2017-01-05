Haydar Durak 87 yaşında

Eşeler kabilesinden Alibeyköy ve Hanzey Durak ailesinin oğlu, Memiş Doğan'ın damadı, Musa Durak, merhume Ayşe Solak ve Zeynep Doğan kardeşlerin kardeşi, Hamza, Şükrü, Ali Durak ve Güllü Şaşmaz kardeşlerin babası, Vahap Şaşmaz'ın kayınpederi, Radyo Umut'un sahiplerinden Etem, Adem ve Ali Durak'ın amcası, Haydar Durak, 5 Ocak 2016 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 6 Ocak 2016 Cuma günü saat 12.00'de Demircilik Cemevinden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Demircilik Cemevinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 537 542 21 90 oğlu Ali,
0 542 485 75 15 yeğeni Etem.