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Havva Şahan 88 yaşında

Havva Şahan 88 yaşında
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Zekeriye, Veli, Mehmet, Ahmet, Sinan, Şahan, merhume Hatice Kelek, Gürcü Çil ve Elif Güzel kardeşlerin annesi, Ahmet Kelek, Cuma Çil ve Nezir Güzel bacanakların kayınvalidesi Havva Şahan vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Kasım 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip ulu camiinde namazı kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i oğlu Mehmet Şahan’ın evinde okunacaktır.
Taziye telefonu
Oğlu Zekeriye Şahan 0543 604 11 60
Oğlu Mehmet Şahan 0530 925 58 10


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Havva Şahan 88 Yaşında
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