Zekeriye, Veli, Mehmet, Ahmet, Sinan, Şahan, merhume Hatice Kelek, Gürcü Çil ve Elif Güzel kardeşlerin annesi, Ahmet Kelek, Cuma Çil ve Nezir Güzel bacanakların kayınvalidesi Havva Şahan vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Kasım 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip ulu camiinde namazı kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i oğlu Mehmet Şahan’ın evinde okunacaktır.
Taziye telefonu
Oğlu Zekeriye Şahan 0543 604 11 60
Oğlu Mehmet Şahan 0530 925 58 10
Havva Şahan 88 yaşında
06 Kasım 2020 Cuma 09:32
Zekeriye, Veli, Mehmet, Ahmet, Sinan, Şahan, merhume Hatice Kelek, Gürcü Çil ve Elif Güzel kardeşlerin annesi, Ahmet Kelek, Cuma Çil ve Nezir Güzel bacanakların kayınvalidesi Havva Şahan vefat etmiştir.