banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Havva Kozan

Havva Kozan

Havva Kozan
banner145
banner143

Beyyurdu Mahallesi’nden olup Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden merhum Ahmet Kozan’ın eşi, merhum H. Mahmut Ceyhan’ın kızı, Ali, Doğan ve Ekrem Kozan’ın annesi Havva Kozan vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ceyhan Otel karşısındaki kendi hanesinde okunacaktır.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116