Beyyurdu Mahallesi’nden olup Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden merhum Ahmet Kozan’ın eşi, merhum H. Mahmut Ceyhan’ın kızı, Ali, Doğan ve Ekrem Kozan’ın annesi Havva Kozan vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ceyhan Otel karşısındaki kendi hanesinde okunacaktır.
Havva Kozan
Havva Kozan
26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
Beyyurdu Mahallesi’nden olup Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden merhum Ahmet Kozan’ın eşi, merhum H. Mahmut Ceyhan’ın kızı, Ali, Doğan ve Ekrem Kozan’ın annesi Havva Kozan vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ceyhan Otel karşısındaki kendi hanesinde okunacaktır.