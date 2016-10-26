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Havva Aşık 96 yaşında

Yapraklı (Burtu) mahallesinden emekli İmam merhum Recep hoca Aşık'ın eşi,

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Havva Aşık 96 yaşında

Yapraklı (Burtu) mahallesinden emekli İmam merhum Recep hoca Aşık'ın eşi, Musa Yılmaz'ın kızı, emekli Başkomiser Salih, emekli Öğretmen Sadık, Milli Eğitim Personeli Ömer Osman, Fadime ve Hatice Aşık kardeşlerin annesi, Fevzi Topaktaş ve merhum Gazi Özdemir'in kayınvalidesi Havva Aşık 26 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Kışla caddesi 1 Nolu Sağlık Ocağı ilerisinde Konak Apt. kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 537 932 85 19 oğlu Ömer Osman Aşık.

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MEHMET GÜNEŞ 2 ay önce

MERHUME HAVVA AŞIK TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM. MEKANI CENNET OLSUN

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FIKRI ARSLAN 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsu.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Atilla müftüoğlu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.tüm yakınlarının başı sağolsun

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Atilla müftüoğlu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah.tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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