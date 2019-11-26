Ekinözü ilçesi Kandil Mahallesi Havvalar kabilesinden merhum Ahmet ve Naciye Kılıç ailesinin oğlu, Fahri, Bedri, Mehmet, Ahmet, Yasin, Hatice, Naciye ve Fadime Kılıç kardeşlerin babaları, Asım Kaya, Hulusi Baz ve Samet Elmas’ın kayınbabaları, Halil İbrahim, Hadi Kılıç ve Elif Seyfi kardeşlerin ağabeyleri Havva Ali Kılıç vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Hocazade Camii’nde kılınacaktır.
Taziyesi Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Sokak kendi hanesinde yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 721 31 33 oğlu Fahri,
0 542 245 47 21 oğlu Bedri.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.