Bekir ve Haney Ağca’nın kızı, Abdullah, Adem, Aliye ve Deniz kardeşlerin kardeşi Havva Ağca vefat etmiştir. Cenazesi 02 Mayıs 2019 perşembe günü defnedilmiştir.
Taziye için telefon: 0546 264 4716 babası Bekir
Havva Ağca
Havva Ağca
02 Mayıs 2019 Perşembe 17:07
Bekir ve Haney Ağca’nın kızı, Abdullah, Adem, Aliye ve Deniz kardeşlerin kardeşi Havva Ağca vefat etmiştir. Cenazesi 02 Mayıs 2019 perşembe günü defnedilmiştir.
ya bu olum yakismadi nedemek.Allahin takdiri bu sanki kiyafetmi aliyiruzki olum yakismadi diyosunuz.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Mevla rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum
ALLAH RAHMET EYLESIN. MEKANI CENNET OLSUN. Ailesinin başı sağolsun.
Genç yaşta vefat eden merhumeye Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine başsağlığı diliyoruz
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın
aaahh be havvaaam daha güzel günlerimiz olacaktı yarım kaldı sensiz kaldım can yoldaşım nurlar içinde yat...