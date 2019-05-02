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Havva Ağca

Havva Ağca

Havva Ağca

Bekir ve Haney Ağca’nın kızı, Abdullah, Adem, Aliye ve Deniz kardeşlerin kardeşi Havva Ağca vefat etmiştir. Cenazesi 02 Mayıs 2019 perşembe günü defnedilmiştir.  Kur’an-ı Kerim’i Hocazade Mezarlığı altı eski balık çiftliği yanında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0546 264 4716 babası Bekir

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Ayşegül erdoğan sadioğlu 3 hafta önce

aaahh be havvaaam daha güzel günlerimiz olacaktı yarım kaldı sensiz kaldım can yoldaşım nurlar içinde yat...

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sevda 3 hafta önce

ya bu olum yakismadi nedemek.Allahin takdiri bu sanki kiyafetmi aliyiruzki olum yakismadi diyosunuz.

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Hamdi olgun 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Mehmet Sarı 3 hafta önce

Mevla rahmet eylesin mekanları cennet olsun

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Kemal Götürler 3 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Necmettin kabaagac 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESIN. MEKANI CENNET OLSUN. Ailesinin başı sağolsun.

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Atıf Nakiboğlu 3 hafta önce

Genç yaşta vefat eden merhumeye Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine başsağlığı diliyoruz

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Fatih turgay tap 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın

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