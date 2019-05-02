Bekir ve Haney Ağca’nın kızı, Abdullah, Adem, Aliye ve Deniz kardeşlerin kardeşi Havva Ağca vefat etmiştir. Cenazesi 02 Mayıs 2019 perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Hocazade Mezarlığı altı eski balık çiftliği yanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0546 264 4716 babası Bekir