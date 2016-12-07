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Hatun Topal 47 yaşında

Özcanlı Mahallesi’nden Kazım Topal’ın eşi, Hasan Kaya’nın kızı,

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Hatun Topal 47 yaşında

Özcanlı Mahallesi’nden Kazım Topal’ın eşi, Hasan Kaya’nın kızı, Ali Kaya, Hanım, Sema, Meral Kaya kardeşlerin kardeşi, Ezgi, Erkan ve Larisa Topal kardeşlerin annesi, Hatun Topal, 2 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Özcanlı Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 539 940 10 47 eşi Kazım Topal, 0 538 301 00 09 babası Hasan Kaya.

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SEBAHATTİN ATAŞ 2 hafta önce

Hatun abla erkenden aramızdan ayrıldın güler yüzünü asla unutmayacağız Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum ...

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

MERHUME HATUN TOPAL HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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HULUSİ KARCI 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN, GERİDE KALANLARA SABRI CEMİL İHSAN EYLESİN.

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Mesut Köprübaşı 2 hafta önce

Hatun Hanıma Allah'tan Rahmet; Babasına,Annesine,Eşine ,Evlatlarına,Kardeşlerine,Yakınlarına Başsağlığı Dilerim.Mekanı Cennet Olsun.....Mesut Köprübaşı.Mersin....

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Mehmet Gür 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Topal ailesinin başı sağolsun.

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sena gul 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin aylesinin başı sag olsun

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