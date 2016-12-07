Hatun Topal 47 yaşında

Özcanlı Mahallesi’nden Kazım Topal’ın eşi, Hasan Kaya’nın kızı, Ali Kaya, Hanım, Sema, Meral Kaya kardeşlerin kardeşi, Ezgi, Erkan ve Larisa Topal kardeşlerin annesi, Hatun Topal, 2 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Özcanlı Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 539 940 10 47 eşi Kazım Topal, 0 538 301 00 09 babası Hasan Kaya.
Hatun abla erkenden aramızdan ayrıldın güler yüzünü asla unutmayacağız Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum ...