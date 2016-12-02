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Hatun Sağ 81 yaşında

Ceyhan Mahallesinden merhum Ebubekir ve Münevver Bodovoğlu’nun kızları,

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Hatun Sağ 81 yaşında

Merhum Ebubekir ve Münevver Bodovoğlu’nun kızı, Köşker Topal Ali’nin Hanımı, Esat, Mehmet, Ayhan, Aynur, Gülten, Ayten ve Nurten kardeşlerin annesi, Berber Hikmet Sağ ve merhum Kemal Sağ’ın yengesi, Eyüp Özcan, Atıf Bilgin, Bekir Aydın ve Sebahaddin Çolak bacanakların kayınvalidesi, Hikmet, Ahmet ve Bekir Bodovoglu’nun halası, 22 torun ninesi, Hatun Sağ, vefat etmiştir.

Cenazesi 03.12.2016 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu camiinde kılınıp Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi, Güvenlik Caddesi, Mizan Derneği civarı Pişkin Apartmanında okunacaktır. Erkekler için Pişkin Apartmanı karşısı Naz Apartmanı toplantı salonunda okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 771 12 92 oğlu Mehmet Sağ,

0 505 689 74 53 damadı Selahattin Çolak 

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Mustafa Aytekin 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKÂNI CENNET OLSUN.

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Ahmet kara 3 hafta önce

Değerli hatun ablama Allahtan rahmet değerli ailesine başsağlığı dil
Erim

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Mesut Koprubasi 3 hafta önce

Hatun Ablaya Allah'tan Rahmet;Evlatlarına Torunlarına,Akrabalarına,Yakınlarına Sevenlerine Başsağlığı Dilerim. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Mesut Koprubasi.

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Hamdi ogun 3 hafta önce

Merhumeye Allah tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun

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Hulusi KILINÇ 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz senden memnun, razı olduk.

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Atıf Nakiboğlu didim 3 hafta önce

Merhuma Allahtan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlıgı dilerim.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUME HATUN SAĞ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN.

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Ahmet kislal 3 hafta önce

Allah Rahmet eylesin,ailesinin,yakınlarının ,sevenlerinin başı sağ olsun.

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