Hatun Sağ 81 yaşında

Merhum Ebubekir ve Münevver Bodovoğlu’nun kızı, Köşker Topal Ali’nin Hanımı, Esat, Mehmet, Ayhan, Aynur, Gülten, Ayten ve Nurten kardeşlerin annesi, Berber Hikmet Sağ ve merhum Kemal Sağ’ın yengesi, Eyüp Özcan, Atıf Bilgin, Bekir Aydın ve Sebahaddin Çolak bacanakların kayınvalidesi, Hikmet, Ahmet ve Bekir Bodovoglu’nun halası, 22 torun ninesi, Hatun Sağ, vefat etmiştir.

Cenazesi 03.12.2016 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu camiinde kılınıp Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi, Güvenlik Caddesi, Mizan Derneği civarı Pişkin Apartmanında okunacaktır. Erkekler için Pişkin Apartmanı karşısı Naz Apartmanı toplantı salonunda okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 771 12 92 oğlu Mehmet Sağ,

0 505 689 74 53 damadı Selahattin Çolak