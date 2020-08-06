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Hatun Küsmüş 92 yaşında

Hatun Küsmüş 92 yaşında
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 Çalış Mahallesi'nden Merhum İsmail Küsmüş'ün eşi, Hasan, Şaban ve Cuma Küsmüş ile Fadime Taksim, Navruz Şahin, Hatice Sözen'in Annesi Hatun Küsmüş (92) 6 Ağustos Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Çalış Mahallesi'nde kılınarak, Çalış Mahallesi'nde defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Şamil Sokak No: 34 Kendi haberlerinde olunacaktır.
Taziye için 
Torunu: İsmail Küsmüş
5456467585
Torunu: Torunu İsmail Küsmüş 
05434131722

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Mehmet Güneş 23 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.

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Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun. Hakkını helal et anam benim varsa helal olsun. Hepimizin başı sağ olsun. 23 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 23 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Osman efeoglu 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Selen 20 saat önce

Neden vefat etmiş bu iki kişi bilen var mi Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 11 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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serdar 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sagolsun serdar özdemir

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Cevdet Hamamcı 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun,Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun,

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