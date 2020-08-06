Hatun Küsmüş 92 yaşında
06 Ağustos 2020 Perşembe 22:02
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Neden vefat etmiş bu iki kişi bilen var mi Allah rahmet eylesin
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sagolsun serdar özdemir
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun,Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun,
Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.