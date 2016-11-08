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Hatun Doğan 55 yaşında

Güneşli mahallesinden Otobüscü Faruk Doğan’ın eşi,

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Hatun Doğan 55 yaşında

Güneşli mahallesinden Otobüscü Faruk Doğan’ın eşi, merhum Yusuf Doğan’ın kızı, Belediye personeli Hasan ve Zehra Doğan kardeşlerin annesi, Hasan ve Yeter Doğan ailesinin gelini, Otobüsçü Durdu, EÜAŞ personeli Sefa, Rahmi, Ahmet, Nevin ve Vildan Doğan kardeşlerin ablası, Selahattin, Marangoz Enver,Necip, Demirci Necati, Erol, Mehmet ve Yurdağül Doğan kardeşlerin yeğenleri, Hatun Doğan, 8 Kasım 2016 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Ulu Camiinde kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Şeker İlköğretim Okulu ilerisi Ayçiçeği Sokak Doruk Kent Sitesi G Blok kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 545 600 76 46 abisi Durdu Doğan, 0 542 776 76 66 kardeşi Sefa Doğan, 0 542 776 06 46 Kardeşi Rahmi Doğan.

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Sait anteplioglu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME HATUN DOĞAN HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANIN CENNET OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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FİKRET ÜNAL 2 ay önce

merhumeye Allahtan rahmet başta sefa arkadaşıma ve diğer aile bireylerine baş sağlığı diliyorum mekanı cennet olsun.fikret ÜNAL.BURSA

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METİN KUL 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN

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Mesut Koprubasi 2 ay önce

Allah Rahmet Eylesin.Mekani Cennet Olsun inşAllah. Yakınlarına Başsağlığı dilerim.

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Yalcin akdogan 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Eminçifliklimuğla 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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