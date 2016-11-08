Hatun Doğan 55 yaşında

Güneşli mahallesinden Otobüscü Faruk Doğan’ın eşi, merhum Yusuf Doğan’ın kızı, Belediye personeli Hasan ve Zehra Doğan kardeşlerin annesi, Hasan ve Yeter Doğan ailesinin gelini, Otobüsçü Durdu, EÜAŞ personeli Sefa, Rahmi, Ahmet, Nevin ve Vildan Doğan kardeşlerin ablası, Selahattin, Marangoz Enver,Necip, Demirci Necati, Erol, Mehmet ve Yurdağül Doğan kardeşlerin yeğenleri, Hatun Doğan, 8 Kasım 2016 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Ulu Camiinde kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Şeker İlköğretim Okulu ilerisi Ayçiçeği Sokak Doruk Kent Sitesi G Blok kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 545 600 76 46 abisi Durdu Doğan, 0 542 776 76 66 kardeşi Sefa Doğan, 0 542 776 06 46 Kardeşi Rahmi Doğan.
Allah rahmet eylesin