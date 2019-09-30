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Hatun Ayşe YAMAN

Hatun Ayşe YAMAN
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Akbayır (Til) mahallesin Kebeliler kabilesinden merhum Cuma - Fadime Başaran ailesinin kızı , merhum Mevlüt – Nazlı Yaman ailesinin gelini, merhum İbrahim Başaran ve merhum Cuma Şen kardeşlerin kız kardeşi  merhum Sadullah Yaman’ın hanımı Ayten Akgönül , Ayşe Uçar, Mevlüt, Mustafa ve Mutlu Yaman kardeşlerin anneleri, Gülser Yaman, Mukadder  Yaman ve Esin Yaman’ın kayınvalideleri  Hatun Ayşe Yaman 30 Eylül 2019 tarihinde ikamet ettiği İzmir’de vefat etmiştir.Cenazesi 1Ekim 2019 tarihinde İzmir’de toprağa verilecektir.
Taziye için telefonlar:0 505 746 57 18 Oğlu Mevlüt Yaman0 530 668 0658 Oğlu Mustafa Yaman


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Anahtar Kelimeler:
Akbayır (Til) Mahallesin Kebeliler Kabilesinden
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