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Hatun Ayşe Terzi 95 yaşında,

Hatun Ayşe Terzi 95 yaşında,

Hatun Ayşe Terzi 95 yaşında,

Ceyhan mahallesinden Askerlik Şubesinden emekli merhum Ragıp Terzi'nin eşi, merhume Ayten Küçük, emekli Polis memuru İbrahim Terzi, emekli Öğretmen Sebahattin Terzi, çarşı esnaflarından Ahmet, Fuat ve Nejat Terzi kardeşlerin annesi, merhum Nuri Küçük'ün kaynanası, Hatun Ayşe Terzi 28 Ekim 2019 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Ekim 2019 salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Yunuss Emre mahallesi (Saraykent) Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi arkası A 101 karşısında Pınar Kent Oğlu Nejat Terzi'nin hanesinde okunacaktır

Taziye için telefonlar .

0 542 430 54 01 oğlu Sebahattin Terzi

0 543 544 03 53 oğlu Fuat Terzi

0 546 601 36 11 oğlu Nejat Terzi 

 


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