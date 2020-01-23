Hatice Yüksel 57 yaşında

Aslen Izgın Mahallesinden TKİ emeklisi Harun Yüksel’in eşi, Battal Ekicioğlu’nun kızı, çarşı esnaflarından Mehmet ve Ahmet ile TSK personeli Abdullah Yüksel kardeşlerin annesi, çarsı esnafı Osman, Davut, Cevdet, Ömer, Cebrail, Mehmet ve Ali Yüksel kardeşlerin yengesi, Abidin, Lokman, İlyas, İsa, Ali ve Yusuf Ekicioğlu kardeşlerin ablası, Erdal Alkaya, Hüseyin Taşgın, Kasım Havan, Ethem Ünal ve Ahmet Gebrem bacanakların kayınvalidesi Hatice Yüksel, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 24 Ocak Cuma günü cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı ile Izgın Mahallesi asri mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hacı Esat Efendi Caddesi Sebat Sokak’taki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0543 844 4170 Ahmet Yüksel

0543 350 0835 Harun Yüksel

0541 355 0832 Osman Yüksel