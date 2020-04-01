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Hatice Yüksek 82 yaşında

Hatice Yüksek 82 yaşında
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Merhume Fatma Aydoğan ve merhum Kalaycı Mehmet Hanifi Aydoğan’ın kızı, Şah Hüseyin Yüksek’in eşi, Eskişehir Cezaevi Müdürü Fikret Yüksek Ve Elbistan Devlet Hastanesi Personeli Barış Yüksek ve Fetiye Yüksek, kardeşlerin annesi, merhum Cemil Küsmüş, Öğretmen Banu Çokcan, Yüksek ve Yıldız Yuksek'in kayınvalideleri, merhum Fahriye Kurtuluş’un Kardeşi, Hikmet Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Abdulkadir Aydoğan, Sevim Aydoğan, Mustafa Aydoğan ve  Ahmet Aydoğan’ın Ablaları, Hacı, Zeynel, Fatih, Belgin, Zafer ve Tuncay Kurtuluş kardeşlerin teyzesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personeli Şehir Plancısı Deniz Küsmüş ve Derya Küsmüş  kardeşlerin anneanneleri, Zeynep Yüksek, Nidanur Yüksek, Hatice Kübra Yüksek ve Berat Enes Yüksek’in babaanneleri Hatice Yüksek 31 Mart 2020 Salı vefat etmiştir. 1 Nisan 2020 Çarşamba Günü Öğle Namazından Sonra Elbistan Hocazade mezarlığında defnedilecektir.

 

Taziye için telefon no:

Oğlu Fikret Yüksek    :0 505 810 21 35

Oğlu Barış Yüksek     :0 553 636 96 46

Kızı Fetiye Yüksek     :0 544 450 09 90


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Anahtar Kelimeler:
Hatice Yüksek 82 Yaşında
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ADNAN YÜKSEK 6 saat önce

ALLAH rahmet eylesin yengem mekanın cennet olsun inşAllah

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Hamdi olgun 6 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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şahin kılınç 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN .YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Hamza Topsakal 5 saat önce

Mehum hatice teyzeye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine firet bey nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Etem Kul 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET GÜNEŞ 4 saat önce

Merhuma cenabı Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.

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ilhan durna 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olur insAllah

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