Hatice Yüksek 82 yaşında

Merhume Fatma Aydoğan ve merhum Kalaycı Mehmet Hanifi Aydoğan’ın kızı, Şah Hüseyin Yüksek’in eşi, Eskişehir Cezaevi Müdürü Fikret Yüksek Ve Elbistan Devlet Hastanesi Personeli Barış Yüksek ve Fetiye Yüksek, kardeşlerin annesi, merhum Cemil Küsmüş, Öğretmen Banu Çokcan, Yüksek ve Yıldız Yuksek'in kayınvalideleri, merhum Fahriye Kurtuluş’un Kardeşi, Hikmet Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Abdulkadir Aydoğan, Sevim Aydoğan, Mustafa Aydoğan ve Ahmet Aydoğan’ın Ablaları, Hacı, Zeynel, Fatih, Belgin, Zafer ve Tuncay Kurtuluş kardeşlerin teyzesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personeli Şehir Plancısı Deniz Küsmüş ve Derya Küsmüş kardeşlerin anneanneleri, Zeynep Yüksek, Nidanur Yüksek, Hatice Kübra Yüksek ve Berat Enes Yüksek’in babaanneleri Hatice Yüksek 31 Mart 2020 Salı vefat etmiştir. 1 Nisan 2020 Çarşamba Günü Öğle Namazından Sonra Elbistan Hocazade mezarlığında defnedilecektir.

Taziye için telefon no:

Oğlu Fikret Yüksek :0 505 810 21 35

Oğlu Barış Yüksek :0 553 636 96 46

Kızı Fetiye Yüksek :0 544 450 09 90