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Hatice Yinanç 84 yaşında

Merhum Hasan ve Fatma Doguç’un kızı,

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Hatice Yinanç 84 yaşında

Merhum Hasan ve Fatma Doguç’un kızı, merhum Lütfi ve Naciye Yinanç’ın gelini, merhum Alaaddin Yinanç’ın eşi, Emin, Gıyasettin, Nejdet, Naciye ve Fatma kardeşlerin anneleri, Hüseyin Yeniceri ve Kemal Özcan’ın kayınvalidesi, Hatice Yinanç, vefat etmiştir.

Cenazesi Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ceyhan Mah. Cumhuriyet İlköğretim Okulu karsısı Kerim Oğlu Apt. oğlu Gıyasettin Yinanç’ın evinde okunacaktır

Taziye için telefonlar:

0 541 478 92 13 oğlu Gıyasettin Yinanç,

0 544 626 36 46 oğlu Nejdet Yinanç.

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