Hatice Yıldırım 89 yaşında

Keçemağra köyünden Hasan Hüseyin Yıldırım’ın gelini, Zöhre, Tamey, Safiye, Muzaffer, Hacı Bayram, Melek, Ali, Hasan, Saziye, Döndü ve İsmail Yıldırım kardeşlerin annesi, Karamağra köyünden merhum Ali ve Hasan Hüseyin Doğan kardeşlerin kardeşi, Hatice Yıldırım, 12 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Ekim 2016 Perşembe günü öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Keçemağra köyünde toprağa verilecektir.
Kur’an’ı Tepebaşı Mah. Barakalar civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 533 686 06 21 oğlu Ali, 0 541 573 87 40 oğlu Hacı Bayram.
Allah rahmet eylesin