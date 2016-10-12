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Hatice Yıldırım 89 yaşında

Keçemağra köyünden Hasan Hüseyin Yıldırım’ın gelini

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Hatice Yıldırım 89 yaşında

            Keçemağra köyünden Hasan Hüseyin Yıldırım’ın gelini, Zöhre, Tamey, Safiye, Muzaffer, Hacı Bayram, Melek, Ali, Hasan, Saziye, Döndü ve İsmail Yıldırım kardeşlerin annesi, Karamağra köyünden merhum Ali ve Hasan Hüseyin Doğan kardeşlerin kardeşi, Hatice Yıldırım, 12 Ekim 2016 Çarşamba günü vefat etmiştir.

            Cenazesi 13 Ekim 2016 Perşembe günü öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Keçemağra köyünde toprağa verilecektir.

            Kur’an’ı Tepebaşı Mah. Barakalar civarında kendi hanesinde okunacaktır.

            Taziye için telefonlar: 0 533 686 06 21 oğlu Ali, 0 541 573 87 40 oğlu Hacı Bayram.

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Mehmet dogan Abbas torunu 3 ay önce

Allah rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUME HATİCE YILDIRIM HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Tamer mengeş 3 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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ismail yılmaz 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANIN CENNET OLSUN.....NUR İÇİNDE YAT ANNEANNEM

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Ahmet GÜNEŞ 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hasan Yıldırım torunu 2 ay önce

Allah hepinizden razı olsun

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SEZAYI+YILDIRIM 2 ay önce

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