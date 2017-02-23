Hatice Yetkin 90 yaşında

Afşin Büyükkatlar mahallesinden merhum Hüseyin Gazi Yetkin'eşi, merhum Murtaza Ceren'in kızı, AEL personeli Yemliha Yetkin, AEL'den emekli Ahmet Yetkin, Hüsne Kiriş ve Fatma Karakuş kardeşlerin annesi, Cuma Karakuş ve Ali Kiriş'in kayınvalidesi, Hatice Yetkin, vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Şubat 2017 Perşembe günü ikindi namazını müteakip Afşin Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığa defnedildi.
Kuran-ı Kerimi Afşin Kale Mahallesi oğlu Ahmet Yetkin'in evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 546 785 05 46 oğlu Yemliha,
0 545 365 99 92 oğlu Ahmet.