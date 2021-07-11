Köprübaşı Mahallesinden Mustafa ve Gülperi Davdav ailesinin kızı, merhum Tekel Müdürü Hacı Ali Yeniçerioğlu’nun eşi, merhum Tayyar Yeniçerioğlu, Güler, Gülten, Deniz, Derya ve Demet kardeşlerin annesi, Nuri Davdav ve Merhume Meliha Baykal, merhum İzmettin ve Sami Davdav kardeşlerin kardeşi 18 torun ninesi Hatice Yeniçerioğlu 8 Temmuz 2021 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Temmuzda 2021 günü Ayvalık’ta defnedlmiştir. Kuran-ı Kerim'i Ayvalık’da okunmuştur.
Hatice Yeniçerioğlu 85 yaşında
Hatice Yeniçerioğlu 85 yaşında
11 Temmuz 2021 Pazar 13:07
Köprübaşı Mahallesinden Mustafa ve Gülperi Davdav ailesinin kızı, merhum Tekel Müdürü Hacı Ali Yeniçerioğlu’nun eşi, merhum Tayyar Yeniçerioğlu, Güler, Gülten, Deniz, Derya ve Demet kardeşlerin annesi, Nuri Davdav ve Merhume Meliha Baykal, merhum İzmettin ve Sami Davdav kardeşlerin kardeşi 18 torun ninesi Hatice Yeniçerioğlu 8 Temmuz 2021 günü vefat etmiştir.