Hatice Topsakal 87 Yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Durdu-Nuriye Cinal ailesinin kızı; merhum Haydar Topsakal'ın eşi, Hasan ve Murat Topsakal, Gülseren Yüce, Gülderen Değirmencioğlu ve Nuran Tekin kardeşlerin annesi, merhum Ahmet, Hikmet ve İsmet Cinal, Leman Öz ve Yüksel Taşkın kadeşlerin ablası, Cevdet Yüce, Necati Değirmencioğlu ve Mustafa Çetin bacanakların kayınvalidesi, 9 torun ninesi Hatice Topsakal; ikamet etmekte olduğu Mersin'de vefat etmiştir. Cenazesi Elbistan'a getirilerek 14 Mart 2020 Cumartesi öğle namazını müteakip ulu Camide namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi topraktepe sitesi, Güzel yalı sokak (TOKİ YOLU ÜZERİ) damadı Necati Değirmencioğlu'nun evinde okunacaktır.

Taziye içinTel : Oğlu Hasan:0532 251 23 24

oğlu Murat Tel:0543 511 01 07

Damadı Cevdet:0535 551 50 40

Damadı Necati Değirmencioğlu:0506 394 29 29,

Damadı Mustafa:0538 738 95 98