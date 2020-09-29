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Hatice Tekin 90 yaşında,

Hatice Tekin 90 yaşında,
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Çiçek mahallesinden Hocanın oğlu Yusuf namı ile anılan Yusuf Tekin'in oğlu Kamil Aktaş'ın kızı, Yakup ve Mehmet Aktaş'ın kız kardeşi, Abidin Tekin, Zübeyde Dingiş ve Mehmet Tekin kardeşlerin annesi Hatice Tekin 28 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.  Taziyesi Kahramanmaraş'ta kendi hanesindedir. Taziye için telefon : 0 542 260 02 61 oğlu Abidin tekin  0 532 313 54 34 Yakup Aktaş


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Hatice Tekin 90 Yaşında
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