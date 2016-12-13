Hatice Şahin 82 yaşında

Ekinözü Gaziler (Vehne) mahallesinden Hacı Durdu Şahin’in eşi, Kandilli Durmuş’un babası, AEL'den emekli Şaban Şahin, emekli Korucu Erdal Şahin, çarşı esnaflarından Mustafa ve Mehmet Şahin, Öğretmen Kemal Şahin, Münevver, Şükriye, Fadime ve Hacer Şahin kardeşlerin annesi, AEL'den emekli Eyüp Şahin, Hafız Ketmen, esnaftan Durmuş Ketmen ve Öğretmen İsa Semizoğlu bacanakların kayınvalidesi, Hatice Şahin, 12 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Kare Konsep Apartmanında okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 505 270 64 42 Oğlu Kemal Şahin,
0 541 206 65 98 Eyyüp Şahin,
0 544 455 74 97 oğlu Şaban Şahin.
ALLAH Rahmet eylesin