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Hatice Şahin 82 yaşında

Ekinözü Gaziler (Vehne) mahallesinden Hacı Durdu Şahin’in eşi,

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Hatice Şahin 82 yaşında

Ekinözü Gaziler (Vehne) mahallesinden Hacı Durdu Şahin’in eşi, Kandilli Durmuş’un babası, AEL'den emekli Şaban Şahin, emekli Korucu Erdal Şahin, çarşı esnaflarından Mustafa ve Mehmet Şahin, Öğretmen Kemal Şahin, Münevver, Şükriye, Fadime ve Hacer Şahin kardeşlerin annesi, AEL'den emekli Eyüp Şahin, Hafız Ketmen, esnaftan Durmuş Ketmen ve Öğretmen İsa Semizoğlu bacanakların kayınvalidesi, Hatice Şahin, 12 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Kare Konsep Apartmanında okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 505 270 64 42 Oğlu Kemal Şahin,

0 541 206 65 98 Eyyüp Şahin,

0 544 455 74 97 oğlu Şaban Şahin.

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mevlüt akın 1 hafta önce

ALLAH Rahmet eylesin

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mehmet sahın 1 hafta önce

canım annem mekanın cennet olsun ruhun şat olsun mezarın cennet bahcelerınden bır bahçe olsun cenazene yetısemedım ama herzaman kalbımde ve dualarımdasın mübarek günde hakka yurudun bızı uzdun tekrar mekanın cennet olsun dualarım senınle yalnız degılsın uzaklarda senın ıcın ellerını açan bırı var herzaman senınle güzel annem

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 hafta önce

ölüm her insana gelecek ummadığıbir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin başı sağ olsun.mekanı cennet olsun.

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ANAN GÖNÇ 1 hafta önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET KALANLARA SABRI CEMİL DİLERİM BAŞINIZ SAGOLSUN ADNAN GÖNÇ

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memet şahin mersin 1 hafta önce

teyzeme Allahtan ramet dilerim mekanıı cennet olsun tümçocuklarının başı sağolsun

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MEHMET BAYAZIT İHLAS BİSİKLET 6 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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kemal şahin 3 gün önce

Neylersin ölüm herkesin başında, bir gün uyudun uyanamadım olacak,şu fani dünyada bir namazlık saltanatımız ,bir parentezlik(doğum ta_ölüm tarihi)kadardır her şey.Garip bir yocuyuz,kafesteki kuş misali günü gelen uçar gider.Ahirete biz gitmeden ne gönderdiğimiz,dünyada ise ne bıraktığımız asıl olan vesselam.

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