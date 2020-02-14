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Hatice Öztürk 85 yaşında

Hatice Öztürk 85 yaşında
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Aslen Elbistan Akkayaoğlu mahallesinden olup dul Fatma’lı kabilesinden Durmuş ve Cennet Yüksel'in kızı;  çörekçilerin gelini merhum çörekçi Mevlüd’ün hanımı sanayi esnaflarından merhum Hilmi Öztürk, Zati, Necdet Kayseri de polis memuru Cafer Öztürk, Nergiz, Zeliha, Leyla kardeşlerin anneleri Gazi Kozan, Ahmet Sönmez, Aziz Çopur bacanakların kayınvalidesi Hatice Öztürk vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Şubat 2020 Cumartesi Tepebaşı camiinde namazı kılınıp Tepebaşı Mezarlığı defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mah. Yunus Emre sok Yaşam hastanesi arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

0536 235 52 76 oğlu Zati

0532 325 36 21 oğlu Necdet

0505 540 95 55 oğlu Cafer

0544 201 92 92 torunu  Mevlüt


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Anahtar Kelimeler:
Yaşında85ÖztürkHatice
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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hamdi olgun 4 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Muharrem Gulbay 3 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet dilerim Allahım taksiratını affetsin mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın

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Şait anteplioglu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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