Hatice Öztürk 85 yaşında

Aslen Elbistan Akkayaoğlu mahallesinden olup dul Fatma’lı kabilesinden Durmuş ve Cennet Yüksel'in kızı; çörekçilerin gelini merhum çörekçi Mevlüd’ün hanımı sanayi esnaflarından merhum Hilmi Öztürk, Zati, Necdet Kayseri de polis memuru Cafer Öztürk, Nergiz, Zeliha, Leyla kardeşlerin anneleri Gazi Kozan, Ahmet Sönmez, Aziz Çopur bacanakların kayınvalidesi Hatice Öztürk vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Şubat 2020 Cumartesi Tepebaşı camiinde namazı kılınıp Tepebaşı Mezarlığı defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mah. Yunus Emre sok Yaşam hastanesi arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
0536 235 52 76 oğlu Zati
0532 325 36 21 oğlu Necdet
0505 540 95 55 oğlu Cafer
0544 201 92 92 torunu Mevlüt
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah