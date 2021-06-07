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Hatice Öztürk  37 yaşında

Hatice Öztürk  37 yaşında
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Kabağaç mahallesinden Mükremin ve merhume Halide İlhan’ın kızı; yemci Halil Öztürk’ün gelini, Mehmet Öztürk’ün eşi, Hakan ve Haluk İlhan’ın kardeşleri, Kutay, Reşat, Mehmet, Kaan Öztürk’ün annesi, Mevlüt, Mesut, Şükrü, Mualla Öztürk kardeşlerin yengesi, Hatice Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınırak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i acemi yolu My world Elbistan sitesinde okunacaktır.

Taziye telefonu

Kayın Babası Halim ÖZTÜRK.0538 313 99 47

Eşi Yemci Mehmet ÖZTÜRK. 0542 257 46 46

Kardeşi Hakan İLHAN 0535 849 56 46

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Öztürk  37 Yaşında
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