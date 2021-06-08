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Hatice Ölker 83 yaşında

Hatice Ölker 83 yaşında
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Hatice Ölker 83 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi Bedirler kabilesinden merhum Hacı Salman’ın gelini, merhum Hacı Seyfi’nin kızı, Mehmet Ölker’in eşi, Osman, Hacı, Ömer, Bilal, Behiye, Cemile, Emine, Gülcan, Hacer, Nuray ve Aynur kardeşlerin anneleri Hacı Mustafa Bölükbaşı, Ömer Bölükbaşı, merhum Rüstem Gül, Dursun Kabak, Nezir Elmas, Fatih Ölker, Ramazan Köroğlu bacanakların kayınvalidesi, merhum Hanifi ve Hüseyin Ölker kardeşlerin kız kardeşi Hatice Ölker vefat etmiştir. Cenazesi 8 Haziran Salı günü öğlen namazına müteakiben Büyükyapalak Mahallesi’mnde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Palamut Sokak No:34’de okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0541 696 6646 oğlu Osman Ölker

0539 720 4430 Oğlu Bilal Ölker

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Hatice Ölker 83 Yaşında
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