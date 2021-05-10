Hatice Ödemiş 61 yaşında,
Eldelek mahallesinden merhum Ali Ödemiş'in eşi, Kızılcaoba mahallesinden merhum Ahmet ve Fatma Akıl ailesinin kızı, uzun çarşı esnaflarından Fatih Akıl, Öğretmen Mehmet Akıl ve merhume Makbule Tarı kardeşlerin kız kardeşi Tuncay ve Fatma Akıl'ın halası Hatice Ödemiş 09 Mayıs 2021 Pazar günü vefat etmiştir.
Taziyesi Yeni Adliye yukarısı acemi yolu üzeri pınarbaşı market yanı Doğan kent A Blok'ta kabul edilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 545 453 19 65 Fatih Akıl
0 543 490 16 92 Tuncay Akıl